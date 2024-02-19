Коуч Салисова: начать искать работу после перерыва стоит с анализа рынка

Устроиться на работу после длительного перерыва бывает непросто. В таких ситуациях соискателю стоит начать свой поиск с тщательного анализа рынка труда, сообщила коуч, резюме-райтер Наталья Салисова в беседе с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии