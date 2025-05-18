Как церковь относится к одежде с черепами: священник Титов объяснил, в каких случаях она представляет опасность Ольга БезродняяПротоирей Титов дает ответ на вопрос о том, уместно ли носить одежду с изображениями черепов, который стал актуален среди молодежи и вызывает дискуссии среди верующих.
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