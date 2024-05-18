«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в другом клубе на арендных условиях. Как сообщает «Чемпионат», в «Зените» не исключают аренду форварда в другой клуб после вероятного выкупа нападающего у «Локомотива».