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«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду

«Чемпионат»: «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в другом клубе на арендных условиях. Как сообщает «Чемпионат», в «Зените» не исключают аренду форварда в другой клуб после вероятного выкупа нападающего у «Локомотива».

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