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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколовская об ультракороткой стрижке: «Решила скреативить: хочу посмотреть, насколько отрастут мои локоны, когда нам отдадут то, что забрали»

Тренер Светлана Соколовская рассказала о новой прическе. Соколовская появилась на контрольных прокатах сборной России с ультракороткой стрижкой.

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