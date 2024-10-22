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Военное обозрение

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«Переможный план» Зеленского: начало конца

«Переможный план» Зеленского: начало конца

Ожидания от выступления Зеленского 16 октября в Верховной Раде действительно были грандиозными. Одни ждали реальный план, способный переломить ход конфликта, а другие рассчитывали предвосхитить события на поле боя и предпринять упреждающие шаги.

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