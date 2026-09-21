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Герой «Офицеров» и голос Скруджа МакДака: Александр Воеводин 10 лет не звонил сыну

Герой «Офицеров» и голос Скруджа МакДака: Александр Воеводин 10 лет не звонил сыну

21 сентября Александру Воеводину исполняется 76 лет. За ним — роль повзрослевшего Егора Трофимова в «Офицерах», полвека на сцене Театра сатиры и голоса сотен зарубежных героев.

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