В Иркутске подрядчика оштрафовали на 150 тысяч рублей за некачественную уборку кладбищ

Администрация Иркутска выявила некачественную уборку мест захоронений. По поручению главы города Руслана Болотова началась претензионная работа с компанией, которая в этом году выиграла контракт на содержание городских муниципальных кладбищ.
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