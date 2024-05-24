Янник Синнер и Анна Калинская вместе ужинают в Париже

Ведущие звезды тенниса Янник Синнер и Анна Калинская были замечены за совместным ужином в Париже. Фото было сделано известным изданием Dagospia, на котором теннисисты запечатлены в роскошном ресторане Langosteria, расположенном в отеле Cheval Blanc.