Регина Тодоренко с сыном, Евгений Плющенко и Ираклий Пирцхалава (на фоне скандала) стали гостями турнира по паделу

Регина Тодоренко со средним сыном от Влада Топалова, Евгений Плющенко и Ираклий Пирцхалава (которого сейчас обсуждают в свете скандала с его предполагаемой любовницей) посетили турнир по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.
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