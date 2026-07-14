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Регина Тодоренко с сыном, Евгений Плющенко и Ираклий Пирцхалава (на фоне скандала) стали гостями турнира по паделу

Регина Тодоренко с сыном, Евгений Плющенко и Ираклий Пирцхалава (на фоне скандала) стали гостями турнира по паделу

Регина Тодоренко со средним сыном от Влада Топалова, Евгений Плющенко и Ираклий Пирцхалава (которого сейчас обсуждают в свете скандала с его предполагаемой любовницей) посетили турнир по паделу Radio Monte Carlo Padel Cup.

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