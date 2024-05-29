Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВАИ в зоне СВО поздравила водителей с Днем военного автомобилиста

ВАИ в зоне СВО поздравила водителей с Днем военного автомобилиста

В зоне специальной операции на одной из оживленных магистралей в Луганской Народной Республике сотрудники Военной автомобильной инспекции Центрального военного округа поздравили военных водителей с их профессиональным праздником - Днем военного автомобилиста.

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