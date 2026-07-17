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Царьград

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Зачем платить достойные пенсии, когда можно не платить: Делягин раскрыл циничную логику "единороссов"

Зачем платить достойные пенсии, когда можно не платить: Делягин раскрыл циничную логику "единороссов"

Михаил Делягин раскрыл циничную логику "единороссов": зачем платить достойные пенсии, когда можно не платить? Парламентарий рассказал о реальном отношении некоторых членов партии власти к гражданам России: "Наше с вами право на жизнь считают иждивенчеством".

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