Зачем платить достойные пенсии, когда можно не платить: Делягин раскрыл циничную логику "единороссов"

Михаил Делягин раскрыл циничную логику "единороссов": зачем платить достойные пенсии, когда можно не платить? Парламентарий рассказал о реальном отношении некоторых членов партии власти к гражданам России: "Наше с вами право на жизнь считают иждивенчеством".