Как посетить корабль It! Экспресс-локация в Fortnite

Вот места, где игроки могут посетить Ship It! локация в Фортнайт. Ранее в тот же день Epic Games выпустила рождественское мероприятие Fortnite Winterfest 2023 с некоторыми изменениями по сравнению с прошлогодним мероприятием.
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