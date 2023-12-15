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Как посетить корабль It! Экспресс-локация в Fortnite

Как посетить корабль It! Экспресс-локация в Fortnite

Вот места, где игроки могут посетить Ship It! локация в Фортнайт. Ранее в тот же день Epic Games выпустила рождественское мероприятие Fortnite Winterfest 2023 с некоторыми изменениями по сравнению с прошлогодним мероприятием.

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