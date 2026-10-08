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Регионы России

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Массовые протесты учащейся молодежи во Франции продолжаются

Массовые протесты учащейся молодежи во Франции продолжаются

Во Франции продолжаются массовые протестные акции, в которых, по данным МВД страны, в четверг приняли участие около 71,5 тысячи человек, в том числе 24,5 тысячи в Париже.

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