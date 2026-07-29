СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через "договоренности" подчинить Россию, теперь, даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения РФ.
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