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ТАСС

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Медведев: Запад использует Киев как таран для уничтожения России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через "договоренности" подчинить Россию, теперь, даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения РФ.

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