Курс доллара-2024: против консенсуса больших людей не возражают

Эксперты сделали прогноз валютных котировок после праздников Анна Седова Фото: Софья Сандурская/ТАСС Материал комментируют: Владимир Григорьев Дмитрий Голубовский Константин Ордов 21 декабря курс евро впервые за два месяца преодолел планку в 101 рубль.
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