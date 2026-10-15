( Канал Звезда АНАЛИТИКА https://t.me/zvezda_analytics/26398 https://max.ru/zvezda_analytics/AaE7yS3ALAw▪️Почему западные элиты присвоили себе право на истину в последней инстанции▪️Как неолибералам удалось убедить значительную часть населения западной Европы в том, что только личный успех и удовольствия имеют значение▪️Удалось ли России окончательно вытеснить идеологию либеральных «молодых реформаторов» из нравственного пространства страны или они затаились, выжидая своего часа▪️Государства – цивилизации могут остаться пространствами Традиции, но при этом ни в чём не отставать в технологическом развитии.