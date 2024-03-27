Алькарас сходил на матч «Майами» и «Голден Стэйт» и встретился с Карри

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас встретился со Стефеном Карри в Майами. Алькарас закончил свою встречу четвертого круга в Майами после начала игры «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз», сходил на пресс-конференцию и успел посмотреть концовку баскетбольного матча.