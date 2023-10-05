В преддверии зимы многие женщины задумываются о том, чтобы устроить себе полноценный spa-день, который поможет им по-настоящему расслабиться и наполниться энергией.

Во-первых, такое мероприятие не потребует больших финансовых вложений (даже если вы используете действительно качественную профессиональную косметику), а эффективность процедур останется такой же высокой.
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