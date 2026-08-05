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Газета.ру

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Гинеколог Бекова: диеты негативно влияют на фертильность и менструальный цикл

Гинеколог Бекова: диеты негативно влияют на фертильность и менструальный цикл

Пищевое поведение и энергетический баланс организма напрямую управляют репродуктивной осью "гипоталамус — гипофиз — яичники", поэтому диеты оказывают негативное влияние на фертильность и менструальный цикл.

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