16 июня 310 прочитали Итак, завершилась швейцарская «мирная конференция» по Украине. Киев, который перед Бюргенштоком анонсировал «возврат» в повестку «формулы Зеленского», получил болезненный щелчок по носу; как ни старались – не получилось.