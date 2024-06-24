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Итог Бюргенштока: если Европа не Евразия, то она – колония США

Итог Бюргенштока: если Европа не Евразия, то она – колония США

16 июня 310 прочитали Итак, завершилась швейцарская «мирная конференция» по Украине. Киев, который перед Бюргенштоком анонсировал «возврат» в повестку «формулы Зеленского», получил болезненный щелчок по носу; как ни старались – не получилось.

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