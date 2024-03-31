Сферические смузи-снежки из киви

Поздравляю всех с Пасхальным понедельником у западных христиан, Днем смеха, Днем пробуждения Домового, и Международным днем птиц! Хотите поиграть в игру "Верю - не верю" с десертом? Предлагаю всем приготовить фантастические сферические шары из смузи на основе киви.
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