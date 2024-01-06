Победа «Сошо» над «Лорьяном» в Кубке Франции упала с 4.60 до 2.80

Сегодня «Сошо» из третьего французского дивизиона сыграет с «Лорьяном» в Кубке Франции. Причина двукратного падения коэффициентов на «Сошо» в проблемах «Лорьяна» с составом – 14 человек основы не примут участие в игре: пять человек на Кубке Африки – остальные дисквалифицированы или травмированы.