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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победа «Сошо» над «Лорьяном» в Кубке Франции упала с 4.60 до 2.80

Сегодня «Сошо» из третьего французского дивизиона сыграет с «Лорьяном» в Кубке Франции. Причина двукратного падения коэффициентов на «Сошо» в проблемах «Лорьяна» с составом – 14 человек основы не примут участие в игре: пять человек на Кубке Африки – остальные дисквалифицированы или травмированы.

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