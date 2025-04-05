Украинский эксперт описал наиболее вероятное будущее Украины

Андрей Телиженко, украинский политолог и эксперт по США, ранее работавший в посольстве Украины в США, поделился своими взглядами на текущие отношения Вашингтона, Москвы и Киева на популярном в независимой стране канале YouTube.
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