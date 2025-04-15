Смолянка, пострадавшая от бездомных собак, подала в суд на ГУ ветеринарии

Смолянка отсудила у ГУ ветеринарии компенсацию после нападения собак В Смоленске прокуратура Заднепровского района подала иск в интересах жительницы областного центра, которая пострадала от нападения безнадзорных собак в январе прошлого года.
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