Новые подробности. Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дугиной

Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи ДугинойФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре «Останкино» в МосквеГригорий Сысоев/РИА Новости Свидетели подтвердили причастность украинцев Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в 2022 году.