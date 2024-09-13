Новые подробности. Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дугиной

Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи ДугинойФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре «Останкино» в МосквеГригорий Сысоев/РИА Новости Свидетели подтвердили причастность украинцев Натальи Вовк и Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в 2022 году.
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