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Закон и Порядок

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«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

Политнавигатор Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами переходной администрации СШа пишет о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по вопросам российско-украинского конфликта.

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