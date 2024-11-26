На Марсе нашли горячую воду

Предположительно, на Красной планете когда-то были океаны и осадки Австралийские ученые опубликовали статью в журнале Science Advances о том, что марсианский метеорит NWA 7034, известный как «Черная красавица», образовался в условиях высокой температуры и обилия воды.
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