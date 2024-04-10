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лина любимцева

Эти жЫдо-бандэровские твари все подряд разрушали на Донбассе, до РУИН!! Мало того, перед этим жЫдо-бандэрье мародерствовало. Выносили из домов и квартир все самое ценное. От детских велосипедов до бытовой техники и мебели. И отправляли это все контейнерами на свою западэнщину. А западэнськие жЫдо-бандэровки друг перед дружкой хвастали: "ВОТ СКОЛЬКО МОЙ ПРИСЛАЛ!"...