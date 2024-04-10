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В ДНР выплатили 5 млрд жителям за утраченное и поврежденное жилье из-за ВСУ

В ДНР выплатили 5 млрд жителям за утраченное и поврежденное жилье из-за ВСУ

Денежные компенсации получили 1,4 тысячи жителей ДНР, лишившиеся жилья из-за обстрелов ВСУ, еще 8,1 тысячи граждан получили выплаты за поврежденное жилье.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти жЫдо-бандэровские твари все подряд разрушали на Донбассе, до РУИН!! Мало того, перед этим жЫдо-бандэрье мародерствовало. Выносили из домов и квартир все самое ценное. От детских велосипедов до бытовой техники и мебели. И отправляли это все контейнерами на свою западэнщину. А  западэнськие жЫдо-бандэровки друг перед дружкой хвастали: &quot;ВОТ СКОЛЬКО МОЙ ПРИСЛАЛ!&quot;...
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