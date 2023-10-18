Си Цзиньпин заявил, что политическое доверие России и Китая усилилось

Политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем растет. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, написал ТАСС.
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