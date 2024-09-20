16 сентября в Красноярске был задержан директор ООО "ЕРСМ Сибири" Роман Безруков, его компания была подрядчиком в контракте на строительство Центра управления связи Минобороны.
Такой связи не ожидал никто: Минобороны стало жертвой аферы века
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
И, что? Расстрелы то, наконец, будут ? Или опять на тормозах 3 - 5 лет ? С такими деньгами судью с потрохами купить можно и присудит 25 лет условно....
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17 час.
ВК
Вад Кук
Скоро Кремль украдут
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2 час.
Вячеслав Денисов
Наше либеральное законодательство поощряет жуликов и воров к расхищению средств тем, что процедура банкротства не предполагает полную конфискацию у владельцев обанкротившейся компании. Жулики, объявив о банкротстве, замечательно живут себе на уворованные деньги, вместо того, чтобы сидеть в долговой яме до покрытия всех долгов!
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1 час.
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