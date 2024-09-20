Такой связи не ожидал никто: Минобороны стало жертвой аферы века

И, что? Расстрелы то, наконец, будут ? Или опять на тормозах 3 - 5 лет ? С такими деньгами судью с потрохами купить можно и присудит 25 лет условно....

Вячеслав Денисов

Наше либеральное законодательство поощряет жуликов и воров к расхищению средств тем, что процедура банкротства не предполагает полную конфискацию у владельцев обанкротившейся компании. Жулики, объявив о банкротстве, замечательно живут себе на уворованные деньги, вместо того, чтобы сидеть в долговой яме до покрытия всех долгов!