Экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире

В США подходит к завершению подсчет голосов результатов президентских праймериз в Нью-Гэмпшире. Основная борьба развернулась между экс-президентом США Дональдом Трампом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли.
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