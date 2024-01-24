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Экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире

В США подходит к завершению подсчет голосов результатов президентских праймериз в Нью-Гэмпшире. Основная борьба развернулась между экс-президентом США Дональдом Трампом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли.

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