Недавно один украинский блогер похвастался действиями военных из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сообщив о захвате двух бойцов с контузией из чеченского подразделения, что привлекло внимание военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат», участвующего в зоне СВО.
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