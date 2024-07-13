Недавно один украинский блогер похвастался действиями военных из 5-й штурмовой бригады ВСУ, сообщив о захвате двух бойцов с контузией из чеченского подразделения, что привлекло внимание военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат», участвующего в зоне СВО.