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"Мы успели спастись": жильцы пятиэтажки в Севастополе рассказали об атаке дрона

"Мы успели спастись": жильцы пятиэтажки в Севастополе рассказали об атаке дрона

РЕН ТВ Жительница пятиэтажного жилого дома в Севастополе, в который утром 28 августа попал украинский беспилотник, рассказала РЕН ТВ о том, как им удалось спастись.

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