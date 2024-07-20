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Кейтлин Кларк – лучший новичок июля в женской НБА

Кейтлин Кларк – лучший новичок июля в женской НБА

Баскетболистка «Индианы» получила награду «Лучший новичок месяца» во второй раз в этом сезоне. Ранее она была удостоена этой награды по итогам мая.

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