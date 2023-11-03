Новак: Экстренных мер по стабилизации цен на зимнее дизтопливо не требуется

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак выступил с заявлением о том, что к настоящему моменту во введении экстренных мер, которые могли бы оказать влияние на стабилизацию цен на зимнее дизельное топливо, нет необходимости.
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