Как я понимаю настоящую роскошь: 10 приёмов, которые меняют восприятие интерьера

Когда речь заходит о дорогих интерьерах, у многих сразу всплывают ассоциации с позолотой, хрусталём и обилием декора.
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