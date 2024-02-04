"Общественное": взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне

Несколько взрывов произошло в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило местное издание "Общественное", опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.
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