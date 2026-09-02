Буду богохульствовать.

Предупреждаю сразу. Но я не о вере и не Боге, я об использовании религии для управления толпой. Говоря математическим языком - существование высших сил это аксиома, то есть высказывание, не требующее доказательства.
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