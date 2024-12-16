Восток и немцы​​Специфика Российской империи на примере первых (60-90-е гг. XIX века) постоянных дипломатических представителей России в Японии, Китае и Корее:Первый русский посол в Японии – швед (Бюцов)Второй русский посол в Японии – немец (Струве)Третий русский посол в Японии – немец (фон Розен)Первый русский посол в Китае – немец (Баллюзек, von Balluseck)Второй русский посол в Китае – грек (Влангали, папа из «фанариотов» и родился в Стамбуле)Третий русский посол в Китае – швед (Бюцов)Первый русский посол в Корее – немец (Вебер)Второй русский посол в Корее – немец (Шпейер)Третий русский посол в Корее – русский (Иван Павлов, но таки его родного дедушку по материнской линии звали Friedrich Julius von Baltz)P.