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Петербургский дневник

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На скоростной магистрали Санкт-Петербург – Казань открылись две многофункциональные зоны дорожного сервиса

На скоростной магистрали Санкт-Петербург – Казань открылись две многофункциональные зоны дорожного сервиса

На 75-м километре трассы М-11 «Нева» и на 620-м километре трассы М-12 «Восток» Сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) начали работать в скоростном коридоре с запада на восток страны: на 75-м километре М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга, а также на 620-м километре М-12 «Восток» в направлении Казани, рассказали в пресс-службе правительства РФ.

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