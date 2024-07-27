На скоростной магистрали Санкт-Петербург – Казань открылись две многофункциональные зоны дорожного сервиса

На 75-м километре трассы М-11 «Нева» и на 620-м километре трассы М-12 «Восток» Сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) начали работать в скоростном коридоре с запада на восток страны: на 75-м километре М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга, а также на 620-м километре М-12 «Восток» в направлении Казани, рассказали в пресс-службе правительства РФ.