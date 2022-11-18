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Ральф Шумахер: «Не думаю, что Мик навсегда покинул «Формулу-1»

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что «Хаас» должен был дать больше времени Мику Шумахеру на адаптацию в команде.

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