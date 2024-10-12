Глава Ингушетии назвал нападение на полицейских подрывом безопасности в регионе

Вооруженное нападение на сотрудников полиции Ингушетии является бесчеловечным актом, который прежде всего направлен против правоохранительной системы, а также против стабильности и безопасности в регионе.
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