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Прайс, Гоуст и разговор без рации

Прайс, Гоуст и разговор без рации

Фанфик по мотивам серии Call of Duty: Modern Warfare. Радиомолчание объявили за три часа до рассвета, когда разведка засекла активность на соседних частотах — судя по всему, местные боевики каким-то образом раздобыли сканер, способный перехватывать военные переговоры на стандартных каналах НАТО.

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