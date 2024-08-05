"У нас растут кладбища, а не дети". Украинские эксперты о необходимости мира

© Петро Порошенко/Telegram Вчера 4,4K прочитали На Украине задумались, дотянет ли киевский режим до объявления результатов выборов в США и не лучше ли получить передышку для того, чтобы подготовиться к новой войне с Россией.
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