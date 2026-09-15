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Поэт Александр Кушнер поделился воспоминаниями о детстве в свое 90-летие

Поэт Александр Кушнер поделился воспоминаниями о детстве в свое 90-летие

Сегодня исполнилось 90 лет известному поэту Александру Кушнеру. Он стал героем видеопроекта «Продолжаем разговор», в котором поделился воспоминаниями о своем детстве, эвакуации из блокадного Ленинграда, дружбе с Анной Ахматовой, Иосифом Бродским и Андреем Битовым, сообщает «Петербургский дневник» .

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