Поэт Александр Кушнер поделился воспоминаниями о детстве в свое 90-летие

Сегодня исполнилось 90 лет известному поэту Александру Кушнеру. Он стал героем видеопроекта «Продолжаем разговор», в котором поделился воспоминаниями о своем детстве, эвакуации из блокадного Ленинграда, дружбе с Анной Ахматовой, Иосифом Бродским и Андреем Битовым, сообщает «Петербургский дневник» .