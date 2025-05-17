Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен в результате неловкой ситуации, имевшей место во время его разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на […] The post Французский политик рассказал неловкой ситуации в ходе разговора Макрона с Эрдоганом first appeared on LentaMsk.
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