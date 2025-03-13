Ситуация в Курской области критическая. Сбежать у ВСУ не получится. Украинских солдат кидают в самое пекло, «пока они живы»

Вчера вечером российские беспилотники ударили по ряду подконтрольных киевскому режиму городов. По информации украинской стороны, только один Днепропетровск атаковали 20 беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Силовики наведались с рейдом в обычный магазинчик и опешили от увиденного. Автозаки в тот вечер были полными
- «Хохлы, геть до хаты!» - Трамп вышвырнет из США 240 тысяч украинских мигрантов
- Как азербайджанские миллиардеры взяли под контроль ключевые объекты РФ. Их аппетиты давно вышли за пределы прилавков
Свежие комментарии