Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ситуация в Курской области критическая. Сбежать у ВСУ не получится. Украинских солдат кидают в самое пекло, «пока они живы»

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Вчера вечером российские беспилотники ударили по ряду подконтрольных киевскому режиму городов. По информации украинской стороны, только один Днепропетровск атаковали 20 беспилотников.

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