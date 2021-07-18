Витория о «Спартаке»: «Готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! ⚪»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после завоевания Кубка Париматч Премьер. «Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! ⚪ Сосредоточены на своих целях, у нас еще много работы», – написал португалец в инстаграме.