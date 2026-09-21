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Трампу пришлось выступать в Белом доме без звука из-за бойкота журналистов

Трампу пришлось выступать в Белом доме без звука из-за бойкота журналистов

REUTERS/Annabelle Gordon Президент США Дональд Трамп 21 сентября выступил с речью в Белом доме. Однако, встреча прошла в тишине из-за отсутствия звука.

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