Трампу пришлось выступать в Белом доме без звука из-за бойкота журналистов

REUTERS/Annabelle Gordon Президент США Дональд Трамп 21 сентября выступил с речью в Белом доме. Однако, встреча прошла в тишине из-за отсутствия звука.
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