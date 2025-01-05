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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В его стиле что-то сказать, потом подумать и записать извинения». Струнин о Володе XXL

«Тренировки по боям намного тяжелее тренировок по футболу. Какой клуб буду представлять? Контракт с «Эгриси» у меня закончился.

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